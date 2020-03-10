Bilim insanları açıkladı: Koronavirüs embriyoya bulaşabilir

Onur Binay/posta.com.tr

Çinli bilim insanları, koronavirüsün transplasental bariyeri geçebileceğini öne sürüyor. Böylece, fetus hasta bir anneden enfeksiyon kapabilir. Bu durum, Rus Bilimler Akademisi Başkanlığı, Akademisyen Gennady Onishchenko'nun Çinli doktorların araştırmalarına atıfta bulunan bir toplantısında açıklandı. Daha önce bir insan embriyosunun akciğer dokusunda enfeksiyon belirtileri bulunduğunu bildirmişlerdi.

Akademisyen, Çinli uzmanların bu tür ifadelerinin ne kadar bilimsel olduğu hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu, durumun daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar Çin'de 3,136 (% 3,88) ölüm bildirildi. Zaten hastaların % 74'ü iyileşti.

Akademisyen, “Risk altında olan yaşlı nesil, 70 yaş üstü ve çocuklar. Çocuklarda hemen hemen hiç hastalık vakası yok, bunlar izole vakalar” diye ekledi.











