Bilim insanları ayda sperm bankası kuracak

New York Post'a göre, 'Modern küresel sigorta poliçesi' projesinin bir parçası olarak, toplam 6,7 milyon canlı türünden üreme hücreleri aya getirilecek ve orada güneş enerjisiyle çalışan bir sperm bankasında saklanacak .

Bilin insanları, "Depremler, volkanik patlamalar veya kuraklık dönemleri gibi doğal afetler, yeryüzündeki yaşamı tehdit ettiğinde sperm ve yumurta hücreleri güvenli bir şekilde depolanmalıdırlar" dedi.

Yine bilim insanlarına göre, "Ark" olarak da bilinen insan üreme hücrelerinin tohum bankası, ayın yüzeyinin hemen altında, sözde ay çukurlarında yer almalı.

Arizona Üniversitesi'ndeki Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nde (IEEE) Uzay-Makine Mühendisi Yardımcı Doçent Jekan Thanga başkanlığındaki ekibinin hazırladığı projeye göre, aydaki çukurlar aynı zamanda vücut ve bitki hücrelerini depolamak için mükemmel boyutta. Doç. Thanga, "büyük sıcaklık dalgalanmalarına" ve ayrıca göktaşlarından ve radyasyondan gelen tehditlere dayanabilen "ay yüzeyinden prefabrik koruma" sunduğunu açıkladı.

Modern Nuh’un Gemisi için Ay Çukurları ve Lav Tüpleri’ başlıklı araştırmaya imza atanlardan Jekan Thangavelautham, toplamda 250 Ay uçuşuyla tüm numunelerin taşınabileceğini belirtti. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) kurulması için 40 uzay seyahati gerekmişti.

​Bu proje, Norveç'teki 'Kıyamet Ambarı'nı akıllara getirdi. Norveç ve Kuzey Kutbu arasında bulunan Svalbard buzulları üzerinde 2008'de inşa edilmiş olan mahzende 500 milyona yakın bitki tohumu saklanıyor.

Projenin termal analizini yürüten Alvaro Diaz- Flores Caminero da bu tarz projelerin insanlığı uzay medeniyeti olmayı bir adım daha yaklaştırdığını ve çok uzak olmayan bir gelecekte Ay ve Mars’a üsler kurulabileceği öngörüsünü paylaştı. Caminero “Çok disiplinli projeler karmaşık oldukları için zordur ama onları güzel yapan da bur karmaşıklık” dedi.