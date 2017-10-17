Bilim insanları cinsel tatminin neye bağlı olduğunu açıkladı

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, cinsel açıdan tatmin olmanın neye bağlı olduğunu araştırdı. Araştırmada, çiftlerin eşinin orgazm olmasından tatmin olduğu ortaya çıktı

17 Ekim 2017, Salı 23:18 Son Güncelleme:
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Bilim insanları cinsel tatminin neye bağlı olduğunu açıkladı
Sputnik'te yer alan habere göre; Hollanda, Portekiz, Brezilya ve Kanadalı bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, cinsel tatminin sebeplerini inceledi.

Araştırmanın sonuçları Seks Araştırmaları Dergisi'nde (The Journal of Sex Research) yayınlandı.


PUANLAMA YAPILDI


Araştırmada 124 heteroseksüel çift yer aldı ve her biri cinsel aktiviteden duydukları tatmin duygusunu, ereksiyon sürecini, orgazm gücünü puanlandırdı.


ORGAZMIN BÜYÜK ETKİSİ VAR


16 ilâ 69 yaş arasındaki erkekler ve 18 ilâ 62 yaş arasındaki kadınların yer aldığı araştırmaya göre, erkeklerin seksin sonunda tatmin olması daha çok ereksiyon süresine ve kadının isteği ve orgazm olmasına bağlı.

Kadınlarda ise tatmin olma duygusu, erkeğin çekiciliği ve yine eşinin orgazm olmasından kaynaklı.

 

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