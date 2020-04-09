Finlandiya'nın Espoo kentinde bulunan Aalto Üniversitesi bilim insanları, corona virüsün süpermarketlerde nasıl bulaştığını anlatan bilgisayar simülasyonu hazırladı.

Bir koronavirüs hastasının süpermarkette hapşırmasından sonra mikrodamlacıkların dakikalar boyunca havada asılı kaldığı gözlemlenirken, 3 metrekarelik alana yayıldığı tespit edildi. Simülasyonda, süpermarket reyonunda hapşıran hasta kişiden yayılan mikrodamlacıklarla dolu bulutun, hasta kişinin bulunduğu yerden ayrıldıktan sonra bile havada asılı kalmaya devam ettiği gözlemlendi.









Bilim insanları: En iyi korunma yöntemi evde kalmak

Aalto Üniversitesi'nden Profesör Ville Vuorinen, kapalı olan kalabalık alanlarda mümkün oldukça kısa süre kalınmasını tavsiye etti. Üniversite yayınladığı görüntüyle birlikte yaptığı açıklamada, corona virüsü taşıyan aerosol parçacıklarının havada düşünüldüğünden daha uzun süre kaldığını ifade etti. Kalabalık kamusal kapalı alanlardan kaçınılması tavsiye edildi.











