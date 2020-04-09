Bilim insanları corona virüs salgınının yayılma hızını gösteren simülasyon paylaştı
Dünyayı etkisine altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıın yayılma hızına ilişkin Finlandiya'dan çarpıcı bir araştırma geldi. Aalto Universitesi, bir hapşırıktan ve öksürükten etrafa saçılan mikrodamlacıkların dakikalar boyunca kapalı ortamlarda nasıl havada kalabildiğine ilişkin görüntülü simülasyon yaparak, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
09 Nisan 2020, Perşembe 16:50 Son Güncelleme:
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Finlandiya'nın Espoo kentinde bulunan Aalto Üniversitesi bilim insanları, corona virüsün süpermarketlerde nasıl bulaştığını anlatan bilgisayar simülasyonu hazırladı.
Bir koronavirüs hastasının süpermarkette hapşırmasından sonra mikrodamlacıkların dakikalar boyunca havada asılı kaldığı gözlemlenirken, 3 metrekarelik alana yayıldığı tespit edildi. Simülasyonda, süpermarket reyonunda hapşıran hasta kişiden yayılan mikrodamlacıklarla dolu bulutun, hasta kişinin bulunduğu yerden ayrıldıktan sonra bile havada asılı kalmaya devam ettiği gözlemlendi.
Bilim insanları: En iyi korunma yöntemi evde kalmak
Aalto Üniversitesi'nden Profesör Ville Vuorinen, kapalı olan kalabalık alanlarda mümkün oldukça kısa süre kalınmasını tavsiye etti. Üniversite yayınladığı görüntüyle birlikte yaptığı açıklamada, corona virüsü taşıyan aerosol parçacıklarının havada düşünüldüğünden daha uzun süre kaldığını ifade etti. Kalabalık kamusal kapalı alanlardan kaçınılması tavsiye edildi.