Bilim insanları dürbün lens yaptı

Gözlerinde bozukluk olan insanların hayatını kolaylaştıran kontakt lenslerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bilim insanları dürbün görevi de gören bir lens yapmayı başardı...

31 Temmuz 2019, Çarşamba 08:43
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Bilim insanları dürbün lens yaptı

Amerikan San Diego Üniversitesi’nden bilim insanları görüntüyü yakınlaştıran kontakt lens üretti.

Göz 2 kez kırpıldığında lens daha dışbükey bir hal alıyor ve görüntünün daha büyük görünmesini sağlıyor. Tekrar 2 kez göz kırpıldığında ise lens eski haline dönüyor.

Bu buluş bilimin tıp dünyasına yaptığı çok büyük bir katkı olarak tarihe geçti...

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