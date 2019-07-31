Bilim insanları dürbün lens yaptı
Gözlerinde bozukluk olan insanların hayatını kolaylaştıran kontakt lenslerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bilim insanları dürbün görevi de gören bir lens yapmayı başardı...
Amerikan San Diego Üniversitesi’nden bilim insanları görüntüyü yakınlaştıran kontakt lens üretti.
Göz 2 kez kırpıldığında lens daha dışbükey bir hal alıyor ve görüntünün daha büyük görünmesini sağlıyor. Tekrar 2 kez göz kırpıldığında ise lens eski haline dönüyor.
Bu buluş bilimin tıp dünyasına yaptığı çok büyük bir katkı olarak tarihe geçti...