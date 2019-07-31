Bilim insanları dürbün lens yaptı

Amerikan San Diego Üniversitesi’nden bilim insanları görüntüyü yakınlaştıran kontakt lens üretti.

Göz 2 kez kırpıldığında lens daha dışbükey bir hal alıyor ve görüntünün daha büyük görünmesini sağlıyor. Tekrar 2 kez göz kırpıldığında ise lens eski haline dönüyor.

Bu buluş bilimin tıp dünyasına yaptığı çok büyük bir katkı olarak tarihe geçti...