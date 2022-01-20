Bilim insanları, elektronik cilt geliştirdi

Çin'deki Hong Kong City Üniversitesi, Dalian Teknoloji Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi, ve Çin Elektronik Bilimi ve Teknolojisi Üniversitesi'nden bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir aygıt, bükülme ve dönme gibi hareket ve stres faktörlerini yakalayabilecek kadar hassas olma özelliğiyle öne çıkıyor.

İnsanların robotları uzaktan kontrol edebilmesine imkan tanıyan teknoloji bugün halihazırda mevcut. Ancak bu yeni 'elektronik cildi' benzerlerinden ayıran özellik, çok daha az hacimli olmasına rağmen kullanımının daha kolay olması ve diğerlerinden daha fazla geri bildirim sağlaması.

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırma makalesinde Çinli araştırmacılar elektronik cilt sayesinde mümkün kılınabilecek teknik özellikleri anlattı. Buna göre söz konusu elektronik cilt yaması, operatör insanın eklemlerine yerleştiriliyor ve büküldüğü zaman sensörleri aracılığıyla bunu algılayarak ilgili sinyalleri bluetooth teknolojisini ya da interneti kullanarak robota doğrudan iletebiliyor.

Sensörler, mekanik strese maruz kaldığında elektrik direnci değişen ve böylece operatör insanın hareketlerinin yakalanmasına olanak tanıyan piezodirençli malzemelerden yapılıyor.

Sistem ayrıca, robotun belirli parçalarına da sensörlerin yerleştirilmesiyle çift yönlü geribildirime imkan tanıyor. Sinyaller, uygulanan basınca denk farklı frekanslarda titreşen küçük mıknatısları harekete geçirerek, elektronik cilde gönderiliyor. Elektronik ciltte bulunan sensörler öyle hassas ki, cilt yamasını taşıyan operatör insan, robotun elinde tuttuğu bir cismin ne kadar sert yada yumuşak olduğunu kolaylıkla ayırt edebiliyor.

Makaleye göre, Bluetooth teknolojisinin kullanılmasıyla geribildirim sinyalleri yalnızca 4 mikrosaniyede iletilebilirken, bir Wi-Fi ağı üzerinden çalışırken bu hız artan dağıtıcılar sayesinde daha da arttırılabiliyor. Veriler ne şekilde iletilirse iletilsin, gecikmenin ortalama bir insanın dokunsal uyaranlara tepki vermesi için gereken 550 mikrosaniyenin altında olduğu belirtiliyor.

Elektronik cilt aygıtının pili, aralıksız 1 saatlik bir çalışma performansı sunarken, bekleme modunda ise 2 saate kadar kullanılabiliyor.

Halen bir prototip olmasına rağmen, bomba imhası ve radyoaktif atık temizliği gibi insan sağlığına risk oluşturan işlerde robotik yardımın büyük bir fayda sağlaması bekleniyor.