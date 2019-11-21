Bilim insanları gençlerin kafatasında büyüme saptadı

Olağandışı kemik büyümelerinin veya kemik mahmuzlarının yalnızca yaşlılık döneminde görüldüğü bilinen bir gerçektir, ancak David Shahar ve Mark G. L. Sayers tarafından yapılan çalışmada yeni ve şok edici detaylar ortaya atılmıştır. Her iki cinsiyetteki 1.200 kişiden veri toplandıktan ve toplanan bu veriler analiz edildikten sonra, 18-86 yaş arasında uzantı kemiklerin ve aka kemik mahmuzlarının artık genç yaşlardan itibaren görülebildiği ve bu durumun gün geçtikçe artış gösterdiği bulunmuştur.

İlginçtir ki, bu kemik mahmuzları kafataslarının arkasında büyüyor ve boynuz gibi görünüyorlar. Çeşitli medya kuruluşları gençlerin cep telefonlarını ve diğer teknolojiyi uzun süredir yanlış kullandıkları için kafataslarının arkasında “boynuz” yetiştiğini bildirdi. Bu çıkan yeni kemikler boynuz gibi görünseler de, aslında boynuz değiller ve tabii ki bunun tek suçlusu da cep telefonları değil.

Bu kemik yapıları daha önce sadece yaşlılarda görülüyordu. Şimdiyse bir şeyler değişiyor ve bu şeyler büyük değişimlere neden oluyor. Araştırmaya göre “mekanik yük”, uzun süre teknolojik aletlere maruz kalmış kemik mahmuzlarından kaynaklanıyor. Ancak, bu yalnızca bilim adamları tarafından yapılmış potansiyel bir varsayım.

Bu boynuz benzeri kemik mahmuzu, 18-29 yaş arası kişilerin %40'ından fazlasında bulunmuştur ve oldukça şok edici bir durumdur. Aynı meselenin olası bir başka nedeni de duruş bozukluğu olabilir. Kötü vücut duruşunun iskelet yapımızın şeklini etkilediği zaten bilinmektedir. Belki bazı genç erişkinlerde, boyun ve omurga bu nedenden dolayı o kadar iltihaplanmıştır ki, vücut onları desteklemek için yeni kemikler geliştirir.

Kötü duruşun başlıca nedeni yaşlılıktır ve kemik mahmuzlarının neden yaşlılarda yaygın olarak bulunduğunu bizlere açıklar. Ancak diğer önemli nedenlerin de masa başı işleri, yüksek topuklu ayakkabılar, teknoloji, ağır çanta taşıma ve zayıf beslenme olduğu belirtilmektedir. Dikkatli baktığınızda, tüm bu faktörlerin yeni genç nesillerin hayatlarının günlük bir parçası olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz.

Elbette masa başı işlerimizden vazgeçemeyiz veya teknoloji ile aramıza mesafe koyamayız, ancak günlük faaliyetlerimizin vücudumuzu hayal ettiğimizden daha şiddetli bir şekilde etkilediğini kesinlikle aklımızda tutabiliriz. İşteyken aralıklarla gerinmeyi deneyin, telefonunuzu kullanırken dik durun ve muhakkak mola verin. Çalışma, kemik mahmuzlarının henüz herhangi bir zararına ulaşamasa da, gelecekte olumlu ya da olumsuz nelerin ortaya çıkabileceğini düşünmekte ve bilinçlenmekte fayda var!

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