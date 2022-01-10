Kırmızı bir süperdevi son 130 gününde ilk kez gerçek zamanlı olarak takip edebilen bilim insanları, şiddetli bir patlamadan önce devasa yıldızın hızlı kendini yok etmesini anlık olarak izleyebildi.

Daha önce kırmızı süperdev yıldızlarının bir tip süpernovaya dönüşünceye dek sakin kaldıkları, patlamalar veya ışık yayılımları gibi yaklaşan ölüm belirtileri göstermediklerine inanılıyordu.

Fakat Northwestern Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, patlamadan önce kırmızı bir süperdev yıldızdan gelen parlak radyasyonu tespit ettikten sonra, olayların aslında farklı şekilde gerçekleştiğini ortaya çıkardı.

Bilim insanlarına göre bu, bazı süperdevlerin zaman içinde önemli bir iç dönüşüme uğradığı ve bunun da ölümlerinden önce muhteşem gaz çıkışlarına yol açtığı anlamına geliyor olabilir.

Gökbilimciler şimdi böyle parlak ve meşum bir şekilde radyasyon yayan daha çok yıldız için evrene bakmak ve bunun söz konusu yıldızın yakın zamanda ölümüne işaret edip etmediğini anlamak için araştırmayı kullanabilmeyi umuyor.

CIERA'da doktor öğretim görevlisi ve araştırmanın kıdemli yazarı Raffaella Margutti, "Saatli bir bomba izlemek gibi" dedi.