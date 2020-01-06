Almanya ve Yunanistan'dan araştırmacılar, beynin dış kortikal hücrelerindeki nöronların tek başına mantıksal işlevlerini yerine getirebileceği bir mekanizma keşfetti. Araştırmalar bu mekanizmanın 'dereceli' sinyal ürettiğini ortaya çıkardı.

Nörologlar, epileptik hastalarda ameliyat sırasında çıkarılan doku bölümlerindeki elektriksel aktiviteyi ölçerek ve yapılarını analiz etti. Beyin korteksindeki bireysel hücrelerin sadece normal sodyum iyonlarını yerine kalsiyum iyonlarını da kullandığını buldular.

Humboldt Üniversitesi'nden araştırmacı Matthew Larkum, insan nöronlarının daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlü hesaplama cihazları olabileceğini belirtiyor.

Pozitif yüklü iyonların bu kombinasyonu, daha önce hiç görülmemiş olan, kalsiyum aracılı dendritik eylem potansiyelleri dalgalarını başlattı.

Ancak araştırmacılar deneylerini daha da ileri götürdüler. "Kalsiyumun aracılık ettiği dendritsel eylem potansiyelleri" davranışlarını çalıştıktan sonra onları bir bilgisayar simülasyonunda modellediler. Modelde, bu eylem potansiyellerinin hesaplama işlevini yerine getirdiği anlaşıldı. Bilim insanları, bu işlem için daha önce tek bir nöronun değil, bir nöron ağının gerekli olduğunu düşünüyorlardı. Bilim insanlarına göre yapay sinir ağı, hesaplamaları basitleştirmek için, bu yeni tür eylem potansiyellerini içerebilir.

Bilim insanları için bu keşif, beyin zarını nasıl çalıştığını anlamak için önemli veriler içeriyor. Tam olarak, tek bir sinir hücresine sıkıştırılan bu yeni mantık aracının nasıl daha yüksek fonksiyonlara dönüştüğü, gelecekteki araştırmacılara yol göstereceğe benziyor. Bu araştırma Science dergisinde yayınlandı.