Bilim insanları kadınların erkeklerden daha uzun yaşamalarının nedenini açıkladı
Avustralya’nın Yeni Güney Galler Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, erkeklerin kadınlar kadar uzun yaşayamamalarının nedeni XY cinsiyet kromozomu.
06 Mart 2020, Cuma 09:38 Son Güncelleme:
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Avustralya’nın Yeni Güney Galler Üniversitesi’nden bilim insanları, Y kromozomlarının organizmayı X kromozomlarındaki zararlı mutasyonlardan koruyamayacağı hipotezini test etmek istedi. Aynı zamanda, cinsiyet kromozomunun ikinci kopyasının DNA değişikliklerini düzeltebildiği ve hatta ‘zarar gören’ çiftinin yerini alabileceği varsayılıyor. Biology Letters dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin kadınlar kadar uzun yaşayamamalarının nedeni XY cinsiyet kromozomu.
229 hayvan türünde test
Bilim insanları, 229 hayvan türünün erkek ve dişi kromozomların yaşam sürelerini karşılaştırdı.
Araştırma ekibinde yer alan Zoe Kirokostas, primatlar, diğer memeliler ve kuşlar dışında, sürüngenler, balıklar, amfibiler, örümcekler, hamam böcekleri, çekirgeler, böcekler, kelebekler ve güvelerin yaşam süreleriyle ilgili verileri incelediklerini söyledi.
Yüzde 17.6 uzun hayat
Araştırma sonucunda, aynı çift kromozomu olan organizmaların ortalama olarak yüzde 17.6 daha uzun yaşadığı ortaya çıktı. Aynı zamanda, türe bağlı olarak, böyle bir homojen kromozom setinin hem erkek hem de dişi organizmalarda olabileceği belirtildi.
Bilim insanları, kadınların XX kromozomlarına sahip olduklarını ve bu nedenle daha uzun yaşadıklarını kaydetti.
Sputnik