Bilim & Teknoloji Bilim insanları kasırganın merkezine drone gönderdi

Bilim insanları kasırganın merkezine drone gönderdi

Bilim & Teknoloji

Bilim insanları kasırganın merkezine drone gönderdi

Bilim insanları, robotik bir sörf tahtasına monte edilmiş bir drone'u Sam Kasırgası'nın merkezine göndererek bu güçlü fırtınalar hakkındaki anlayışımızı değiştirecek görüntüler yakaladı.

03 Ekim 2021, Pazar 10:13 Son Güncelleme:
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (National Oceanic and Atmospheric Administration -NOAA) ve Saildrone'dan uzmanların çektiği dünyada bir ilk niteliğindeki video, 4. Kategori kasırganın merkezinden, kasırga Atlantik Okyanusu'nu geçerken girdaplar oluşturan denizleri, saatte 193 km hızla esen rüzgarları ve kararmış gökyüzünü gösteriyor.

NOAA yaptığı açıklamada, Saildrone Explorer SD 1045 tarafından çekilen görüntülerin bilim insanlarına "dünyanın en yıkıcı güçlerinden birinin tamamen yeni bir görünümünü” sunduğunu belirtti.

Aşırı rüzgar koşullarında çalışmasını sağlayan bir kasırga kanadıyla donatılan drone, "sayısal kasırga tahmin modelleri için gerçek zamanlı gözlemler” topladı. Bunlar, dev ve yıkıcı tropik siklonların nasıl büyüdüğü ve yoğunlaştığı hakkında fikir verecek.

Saildrone Exlporer SD 1045, 2021 kasırga sezonunda Atlantik Okyanusu'nda faaliyet gösteren 5 drone'dan biri.

Saildrone'un kurucusu ve CEO'su Richard Jenkins, "Saildrone, kasırganın merkezine doğru ilerleyerek şimdiye kadar hiçbir araştırma gemisinin cesaret edemediği bir yere gidiyor ve bu güçlü fırtınalar hakkındaki anlayışımızı değiştirecek veriler topluyor" dedi.

Atlantik Okyanusu, hazirandan kasım sonuna kadar süren 2021 kasırga sezonunda 21 fırtına yaşadı.


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