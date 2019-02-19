Bilim insanları köpekbalığının genom haritasını çıkardı

İngiltere’nin Nova Southeastern Üniversitesi (NSU) Denizlerimizi Kurtaralım Vakfı'na bağlı Köpekbalığı Araştırma Merkezi ile ABD’nin Cornell Üniversitesi ve Monterey Bay Akvaryumu iş birliğinde yapılan çalışmada, büyük beyaz köpek balığının tüm DNA zinciri haritalandırıldı.

ÖZEL MUTASYONLAR SAYESİNDE KANSER OLMUYORLAR

Araştırmacılar, boyu 6 metreye, ağırlığı ise 3 tona ulaşan büyük beyaz köpekbalıklarının genomlarındaki yaraların onarımı veya hızlı iyileşmeyi sağlayan özel mutasyonlar sayesinde DNA zincirindeki hatalı mutasyonların yarattığı kanser gibi hastalıkların oluşmadığını belirtti.

Büyük beyaz köpekbalıklarındaki bazı DNA sekanslarının "olumlu seçim" ya da "moleküler adaptasyon" adı verilen genetik değişimleri gösterdiği, söz konusu sekansların ortaya çıkardığı genlerin hasarlı DNA’ların birikmesini önleyerek, genomun istikrarını sağladığı ifade edildi.

Bilim insanlarınca söz konusu özelliğin hızlı iyileşmeyi sağlamanın yanı sıra kanser oluşumunu da önlediği kaydedildi.