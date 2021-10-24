Bilim insanları laboratuvar ortamında süperiyonik buz adı verilen bir madde durumu elde ettiklerini duyurdu.

Chicago Üniversitesi araştırmacısı Vitali Prakapenk, "Bu bir sürprizdi. Herkes bu aşamanın, ortaya çıkmayacağını, başarılı olmayacağını düşündü. Fakat birkaç güçlü araç sayesinde, maddenin yeni bir evresini oluşturan bu yeni buzun özelliklerini çok doğru bir şekilde haritalayabildik” dedi.

Bilim insanları süperiyonik buzun, Neptün ve Uranüs’ün derinliklerindeki gibi aşırı sıcaklık ve basınçla oluştuğunu düşünüyor. Daha önce yapılan çalışmalarda da bu maddenin kısa bir süreliğine elde edilmesi başarılmıştı. Ancak Chicago Üniversitesi’nden bilim insanları süperiyonik buzu güvenilir bir şekilde oluşturmayı ve uzun süreli incelemeyi başardı.

Prakapenka ve arkadaşları çalışmalarını, Argonne Ulusal Laboratuvarı’nda ışık hızın yakın bir hızla X ışınları üreten bir hızlandırıcı Advanced Photon Source ile yaptı. Çalışmada yoğun basıncı taklit etmek için elektronlar, iki elmas (dünyadaki en sert madde) arasına sıkıştırıldı. Daha sonra maddeyi ısıtmak için elmaslara lazerle ışın gönderildi, bu hızlandırıcı 20 gigapaskallık çok güçlü bir basınç yarattı. Basıncın azaltılmasıyla tamamen yeni bir yapı olan “süperiyonik buz" ortaya çıktı.

Prakapenka, “Bir küpün köşelerinde, oksijen atomlarının hidrojenle birbirine bağlı olduğu bir kafes hayal edin. Bu süperiyonik buz dönüştüğünde, kafes genişler ve oksijen atomlarının konumu sabit kalırken hidrojen atomlarının hareket etmesine izin verilir. Süperiyonik buz, okyanusta yüzen hidrojen atomlarını tutan bir katı oksijen kafesi gibi hareket eder.” dedi.

Süperiyonik buzun kimyasal ve fiziksel özelliklerinin tamamı henüz keşfedilmedi.