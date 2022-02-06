Bilim insanları, Moderna aşısının bir kopyasını üretiyor
Güney Afrika’daki bilim insanları, ülkedeki aşılama oranlarının artırabilecek gelişmeyi duyurarak Moderna aşısının bir kopyasını ürettiklerini açıkladı.
06 Şubat 2022, Pazar 09:35 Son Güncelleme:
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BBC’de yer alan habere göre, Afrigen Biologics isimli şirket, Moderna’nın içeriğinden kopyalanarak geliştirilen Covid aşısına ilişkin klinik denemelerin gelecek kasımda başlayacağını umuyor.
Moderna, daha önce geliştirilen Covid aşısına ilişkin patent uygulanmayacağını duyurmuştu.
Afrigen Biologics Direktörü Petro Terblanche, küçük adımlarla başladıklarını ancak hızla büyümeyi umduklarını söyledi.
Pfizer/BioNTech de Moderna’yla aynı teknolojide aşı üretiyor.
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