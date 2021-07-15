Bilim insanları, üç cinsiyete sahip alg türü keşfetti

Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacılar, alglerin cinsiyet sistemlerinin nasıl işlediğine dair yeni bir keşif yaptı.

Bilim insanları, tatlı sularda yaşayan Pleodorina starrii isimli alg türünün dişi ve erkek dışında üçüncü cinseyete sahip başka bir türünün daha olduğunu ortaya koydu. Hem dişi hem de erkek üreme organlarına sahip alglerin cinsiyet tanımına ise 'biseksüel' ismi verildi.

Sonuçları Evolution dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, her üç alg türü de diğer türlerle birleşerek üreyebiliyor.

​Araştırma, Tokyo Üniversitesi'nden Doçent Hisayoshi Nozaki'nin 2007-2013 arası tatlı sulardan topladığı alglerle gerçekleştirildi.

Araştırmayla ilgili basın açıklaması düzenleyen Nozaki, "Bu bulgu, arazi toplama gezilerine çıkma konusundaki çok uzun süreli deneyimimiz ve alg yetiştirme uygularımız sayesinde mümkün olmuştur" dedi.

Alglerin erkek versiyonu 2006 yılında aynı ekip tarafından keşfedilmişti. 2010'da ise dişi versiyon keşfi gerçekleşmişti.



