Bilim & Teknoloji Bilim insanları, uzaylıların Dünya'yı gözlemleyebileceği 29 gezegen belirledi

Bilim insanları, uzaylıların Dünya'yı gözlemleyebileceği 29 gezegen belirledi

Bilim & Teknoloji

Bilim insanları, uzaylıların Dünya'yı gözlemleyebileceği 29 gezegen belirledi

Gökbilimciler, yörüngedeki gezegenlerdeki olası uzaylıların, Dünya'daki yaşamı tespit etmek için yeterli konuma sahip yıldız sistemlerinin bir listesini yaptı.

24 Haziran 2021, Perşembe 10:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Araştırmacılar, yaşanabilir 29 gezegenin, Dünya'yı keşfetme doğrultusunda, radyo ve televizyon yayınlarına kulak misafiri olmak için iyi bir konumda olduğunu ve herhangi bir gözlemcinin bir istihbarat edinmesine izin verdiğini tahmin ediyor.

The Guardian'ın haberine göre, bilim insanları uzaylıların, son 5 bin yıl içinde, Güneş'in etrafından geçerken Dünya'yı keşfedebilecekleri 1715 yıldız sistemi belirledi

Araştırmacıların kendilerine "Başka biri arıyor olsaydı, kimin için uzaylı olurduk?" sorusunu yönelttiğini belirten, Cornell Üniversitesi'nden astronomi profesörü Lisa Kaltenegger “Gezegenleri bulmamızın bir yolu, ev sahibi yıldızlarından gelen ışığın bir kısmını bloke etmeleridir” dedi.

NASA'nın bu yıl piyasaya sürüleceği James Webb Uzay Teleskobu atmosferlerinin bileşimini analiz ederek başka gezegenler üzerinde yaşam belirtileri arayacak.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Bu haberi okuyan kart aidatından kurtulur
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?