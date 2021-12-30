Alaska Üniversitesi'nden bilim insanları gerçekleştirdikleri incelemelerde, hamster'ların insanların günde bir buçuk litre alkol tüketmesine eşdeğer miktarda düzenli olarak alkol tükettikleri sonucuna ulaştı.

Araştırmaya göre su ve alkol seçenekleri sunulan hamster'lar alkol içmeyi tercih ederken, vücut ağırlıklarının her bir kilosu başına 18 gram alkolü günlük olarak tüketebiliyor.

Elde edilen veriler, çavdar tohumları ve meyveleri toplayarak fermentasyon yapan ve alkol tüketmesiyle bilinen hamster'ların vahşi doğadaki namıyla örtüşüyor.

Hamster'ların hayvanlar alemindeki en alkolik yaratıklar olmasına rağmen, alkol metabolizması için bir gene sahip olmamaları nedeniyle hafiflikten muzdarip oldukları öğrenildi.

Florida Üniversitesi'nden araştırmacı Danielle Gulick ise çalışmaya dair yaptığı açıklamada, diğer kemirgenlerin alkol tüketmek için önce tadına alışmaya ihtiyaç duyduklarını, hamster'ların ise hiçbir alışkanlığa ihtiyaç duymadan 'mutlu bir şekilde alkol içtiklerini' dile getirdi.

Diğer hayvanlardan farklı olarak hamster'ların sadece alkol tüketmediğini ayrıca diğer içeceklere de tercih ettiklerini ortaya koyan araştırma, küçük kemirgenlerin alkol oranı yüzde 95'e varan ve bu nedenle dünyanın en yüksek alkol oranına sahip içkileri arasında yer alan Everclear'ı kolayca içebildiklerini gösterdi.

Hamsterl'arın içkiye neden bu denli ilgi gösterdiğine dair ortaya atılan teorilere göre, küçük kemirgenlerin alkollü içeceklere susuzluk nedeniyle değil, kalori edinmek için yönelmeleri. Söz konusu teoriler, şekerli su verilen hamster'ların alkol tüketimini azaltması, ancak kalorisiz su verilen hamster'larda hiçbir değişiklik gözlenmemesiyle doğrulandı.