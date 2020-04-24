24.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Beden Sağlığı Bilim insanlarından Kovid-19'un belirli hücreleri hedef aldığını gösteren araştırma

Bilim insanlarından Kovid-19'un belirli hücreleri hedef aldığını gösteren araştırma

Beden Sağlığı

Bilim insanlarından Kovid-19'un belirli hücreleri hedef aldığını gösteren araştırma

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla giderek yayılan corona virüsüne ilişkin çalışmalar ve araştırmalar devam ediyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü uzmanlarının araştırmasında, akciğerde,geniz yolunda ve bağırsaklarda hücre alt kümelerinin, yeni tip corona virüsün hücrelere girmesine yardım eden 2 proteini diğer hücrelerden çok daha fazla dışa vurduğu keşfedildi.

24 Nisan 2020, Cuma 22:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ScienceDaily'nin haberine göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görevli uzmanların yürüttüğü çalışmanın ayrıntıları Cell dergisinde yayımlandı. Uzmanların, araştırma çerçevesinde, farklı hücre türlerinde bulunan Ribonükleik Asit (RNA) verisini kullanarak, yeni tip corona virüsün insan hücrelerine girmesine yardım eden iki proteini dışa vuran hücrelerin peşine düştüğü belirtildi. Araştırmada, akciğerde, geniz yolunda ve bağırsaklarda hücre alt kümelerinin, her iki proteini de diğer hücrelerden çok daha fazla dışa vurduğu görüldü.

Bilim insanlarının, yeni tip corona virüsün her birini enfekte edebileceğine ilişkin daha önce ortaya koyulan kanıt doğrultusunda bu organları incelemeyi seçtiği ve bulgularını, enfekte olmamış organlardan alınan hücre tipleriyle karşılaştırdığı belirtildi.

Bulguların yeni tedaviler geliştirilmesine yardım etmesi ümit ediliyor

Uzmanlar, geniz yolunda yeni tip corona virüsün hücreleri enfekte etmek için kullandığı iki proteinin RNA'larını dışa vuranların, mukus üreten goblet salgı hücreleri olduğunu keşfetti.

Akciğerlerde bunların, alveolleri açık tutmakla sorumlu tip 2 pnömositler, bağırsaklarda da bazı besinlerin emiliminden sorumlu emici enterositler olduğu gözlendi.

Bulguların, Kovid-19 konusunda yeni tedaviler geliştirmeye çalışan bilim insanlarına yol göstermesi ümit ediliyor.



AA


İlgili Haberler
Corona virüse karşı burundan değil ağızdan nefes alın


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Yazarlarımızdan
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Karantina günlerinde boynunuzu koruyun
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Ahmet Özyazgan
Corona virüs ve kök hücre
Ahmet Özyazgan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eklem sağlığınızı fitoterapi ürünleriyle koruyabilirsiniz