Bilim insanları Dünya için kritik uyarıyı yaptı! Bilim dünyası tarafından 'Yamyam' lakabı takılan Güneş fırtınasının, bugün Dünya'ya vuracağını duyururken fırtınanın uydu ve radyolarda hasara sebep olabileceği belirtildi.

İngiliz Mirror'ın haberine göre, 'G3 seviyesi fırtına' bugün Dünya'nın çeşitli bölgelerinde etkisini gösterecek.

Jeomanyetik fırtına, NASA'nın Dünya ile Güneş arasında dönen ve yıldızın aktivitelerini izleyen bir uzay aracı olan Güneş ve Heliosferik Gözlemevi (SOHO) tarafından tespit edildi.

'YAMYAM' LAKABI TAKILDI

Söz konusu fırtına, kendi türünü absorbe ettiği için 'yamyam' olarak tanımlanıyor. Hızlı hareket eden koronal kütle atımı, bir dizi daha küçük olanı yakalayıp emiyor.

'Yamyam' Güneş fırtınasının uydular ve radyolarda hasara yol açabileceğinin altını çizen İngiliz uzmanlar daha büyük bir hasar beklenmediğini belirtti.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor.

Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

1582 yaşanan Güneş fırtınası tam 3 gün sürmüş ve önce Avrupa sonra Asya kıtasını etkisi altına almıştı.

O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı. Ancak günümüzde durum bir hayli farklı.

Bilim insanları söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca Dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.