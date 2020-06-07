Guardian'ın aktardığı habere göre, ABD'nin önde gelen araştırma enstitülerinden 60'dan fazla profesör ve bir Nobel ödüllü bilim insanının da arasında bulunduğu 140 kişilik ekip, Facebook CEO'su Zuckerberg'e bir mektup yazdı. Bilim insanları, Zuckerberg'den yanlış bilgi ve kışkırtıcı dil konusunda daha sert politikalar uygulamasını istedi.

Mektupta, "kasıtlı olarak yanlış bilginin ve ayrıştırıcı bir dilin" yayılmasının, araştırmacıların teknolojiyi kullanarak hastalığı önleme ve ortadan kaldırma, çocukların eğitimini ilerletme ve ceza kanunlarında reform amaçlarına aykırı olduğu kaydedildi.

Mektupta, özellikle Zuckerberg'in Trump'ın "Yağma başlarsa ateş açma da başlar" ifadesinin yer aldığı paylaşıma karşı harekete geçmemesi eleştirildi.

Facebook'un CEO'su Zuckerberg, Donald Trump'ın "şiddeti yüceltmekle" suçlanan paylaşımını kaldırmayarak, "tehlikeli" başka paylaşımların önünü açtığı gerekçesiyle tepki çekmişti.