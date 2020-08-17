Bilim insanlarından şaşırtan iddia: Corona virüs 2012’de ortaya çıktı
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bilim insanları, corona virüsün ilk olarak 2012'de Çin maden ocağından yarasa dışkısını temizleyen işçiler arasında ortaya çıktığını duyurdu. Virüs örneği, madende çalışan işçilerden alınarak Vuhan laboratuvarına gönderildiğini ve buradan yayıldığı ileri sürüldü.
17 Ağustos 2020, Pazartesi 23:10 Son Güncelleme:
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Çin’in Yunnan eyaletindeki Mojiang Madeni’nde yarasa dışkısı temizleyen 6 kişi, 2012 yılında zatürre benzeri bir hastalığa yakalandı ve üç madenci hayatını kaybetti. Hasta madencilerden alınan doku örneği, sekiz yıl önce Vuhan'daki virüs laboratuvara gönderildi ve o günden itibaren laboratuvarda bu örnekler saklandı. İngiliz basını, madencileri o sırada tedavi eden Doktor Li Xu, hastalarda yüksek ateş, kuru öksürük, uzuvlarda ve bazı durumlarda baş ağrıları olduğunu ifade etti.
Laboratuvardan yayıldı
Virolog Jonathan Latham ve moleküler biyolog Allison Wilson, bu belirtilerin corona virüs belirtileri olduğunu duyurdu. Latham ve Wilson, madencileri tedavi eden Çinli Doktor Li Xu’nun yazdığı tezden yola çıktıklarını belirtti.
Latham, New York Post'a yaptığı açıklamada corona virüsün, madencilerden alınan örneklerin Vuhan laboratuvarına gönderildiğini ve laboratuvardan yayıldığı konusunda neredeyse emin olduklarını söyledi.
Çin (DHA)