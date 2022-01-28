Türkiye Bilim insanlarından Uğur Şahin'e flaş soru: Aşının rengi neden gri?

Bilim insanlarından Uğur Şahin'e flaş soru: Aşının rengi neden gri?

Türkiye

Bilim insanlarından Uğur Şahin'e flaş soru: Aşının rengi neden gri?

2 seneyi aşkın bir süredir dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ABD'li Pfizer ile birlikte dünyada onaylı ilk aşıyı geliştiren BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin'e, bilim insanları, “Aşıda kullanılan malzemeler şeffaf olmasına rağmen aşının neden rengi gri” sorusunu sordu.

28 Ocak 2022, Cuma 11:15 Son Güncelleme:
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Leipzig Üniversitesi’nden Profesör Jört Matysik, Ruhr Bochum Üniversitesi’nden Profesör Gerald Dyker, Tübingen Üniveristesi’nden Profesör Andreas Schnepf, Zürih Üniversitesi’nden Profesör Martin Winkler imzalı mektupta, bilim insanları Covid-19 aşısına dair ilginç sorular yöneltti.

"BOZULMAYI MI İŞARET EDİYOR?"

Pfizer’ın kılavuzuna referans veren bilim insanları, “Seyreltmek için aşı şişesini 10 kez ters yüz edin, çalkalamayın. Şişenin içinde beyazdan griye opaklık olması olası. Şişenin içinde partikül varsa kullanmayın” ifadesine dikkat çekti. 

Schnepf, “Bir hapın ya da şurubun renkli olması olası. Fakat gri renk yani seyreltilmiş siyah, bu tür süreçlerde beklenen bir sonuç değil. Bu durum bir bozulmayı mı işaret ediyor” diye sordu.

PFİZER’IN İLACINA AVRUPA’DAN ONAY

Avrupa İlaç Ajansı, Amerikan Pfizer’in koronavirüse karşı geliştirdiği Paxlovid ilacına onay verdi. Paxlovid, AB’nin yetkili organından Covid-19’a karşı ilk onay alan anti-viral ilaç oldu. İlacın hastalığın kötüleşme riski bulunan yetişkinlerde kullanılacağı belirtildi.

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