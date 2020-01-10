Anne sütünün yenidoğan bebekler üzerindeki yaşamsal etkileri ve bebekleri belirli enfeksiyonlardan koruduğu bir süredir bilinen bir durumdu. Harward Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, doğum sonrası bebekteki koruyucu ve bağışıklığını güçlendiren etkilerin bir bölümünün başka bir şaşırtıcı kaynaktan geldiğini gösteriyor: anne bağırsaklarında bulunan mikroplar.

Yayınlanan yeni çalışma, annenin bağırsağında bulunan mikroplarındaki antikorların hem süt hem de plesenta yoluyla bebeğe geçtiği tespit edildi. Bulgular bu antikorların öldürücü bir mikrop olan E.coli bakterisinden kaynaklanan hastalığa karşı yenidoğanları enfeksiyondan koruduğunu tespit etti.

Bulgular, mikrobiyotanın (bağırsakta, deride, ağızda ve insanlar da dahil olmak üzere memelilerin diğer bölümlerinde yaşayan trilyonlarca mikropun) hastalık ve sağlıkta oynayabileceği güçlü rolüne işaret eden büyük bir kanıt olabilir.

Ancak bu yeni araştırma bir adım daha ileri gidiyor. Özellikle annenin mikrobiyotasının yeni doğan bağışıklığının kaynağı olarak tanımlıyor. Ayrıca, annelerin bağırsak mikrobiyotasının bir enfeksiyonla daha önce karşılaşmamış olsa bile, bebeklerde koruyucu antikorlar oluşturmasına ve aktarmasına izin verdiği bu sayede bağışıklığını da koruyabileceğini gösteriyor.

Harvard Tıp Fakültesi Blavatnik Enstitüsü'nde İmmünoloji profesörü olan araştırmacı Dennis Kasper , "Sonuçlarımız, yeni doğanların, az gelişmiş bağışıklık sistemlerine ve bu mikroplarla daha önce karşılaşmalarına rağmen, bazı hastalığa neden olan mikroplardan neden korunduğunu açıklamaya yardımcı oluyor." diyor. Kasper, “Dahası, annelerin geçmişte karşılaşmadıkları patojenlerde bile bebeklerinin bağışıklık koruması sağlama olasılığını arttırıyorlar.”

Araştırmacılar, bu kefiş üzerindeki ileri çalışmaların onaylanmasıyla E. coli ve diğer hastalıklara neden olan tehlikeli enfeksiyonlara karşı mikrobiyal tedavilere yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Kasper, “Bu öngörülerin bulaşıcı hastalıkları önlemenin bir yolu olarak aşıların gelişimini sağlayabilir" dedi.

Dünyada en sık konulan klinik tanılardan biri olan ishal ve E.coli veya rotavirüs çocuklarda yetersiz beslenmenin ve ölüm nedenlerinin başında geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya çapında 1,7 milyar kişi enfeksiyona yakalanıyor ve yılda 520 binden fazla kişi enfeksiyonlardan hayatını kaybediyor.

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