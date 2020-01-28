Onur Binay/posta.com.tr

Uzman bir isim, NASA’nın henüz gözlemlememiş olduğu bir asteroitin Dünya’yla çarpışarak bilim insanlarını şaşırtabileceğini iddia etti.

Büyük bir asteroitin Dünya'ya çarpma şansı küçük olsa da NASA, her yıl gezegenimize kısmi zarar verebilecek bir gök taşının 300 binde 1 ihtimalle Dünya’ya çarpabileceğini düşünüyor. İhtimal ne kadar düşük olsa da çarpışma olayı imkansız değil.

2013 yılında, Rusya'nın Chelyabinsk bölgesinde 65 metrelik bir meteor patladı, pencereleri parçaladı ve 1.000'den fazla insanın yaralanmasına neden oldu.

Uzmanlar olayı tahmin edememişlerdi. Bu nedenle gelecekte Dünya'nın daha yıkıcı bir asteroite maruz kalabileceği söyleniyor.

Şimdiyse bir uzman korkuya neden olması gereken Bennu ve Apothis asteroitlerinin değil, bilinmeyen bir nesne olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Veri bilimcisi Dave McKee sürpriz Chelyabinsk asteroitine atıfta bulunarak, zaten bildiğimiz asteroitlerden korkmamamız gerektiğini söyledi.

McKee, soru-vevap sitesi Quora'da şunları yazdı: “Henüz görmediğimiz önemli bir asteroitten korkmamız gerek. Örneğin Chelyabinsk meteorları dünya atmosferine girmeden önce tespit edilmedi.” Dedi.

NASA uzmanları, bir asteroitin dünyamıza çarpma şansının “yüzde 100” olduğu konusunda uyardılar.

Near Earth Nesne Gözlem Programı (NEOO) tarafından desteklenen NASA tarafından finanse edilen bir proje olan Catalina Sky Survey'de kıdemli bir araştırma uzmanı olan Greg Leonard, “Bir asteroitin Dünya’ya çarpması nedeniyle ölme ihtimalimin, bir yıldırım çarpması nedeniyle ölme ihtimalimden daha düşük olduğunu biliyorum. Ancak bir şey yapmazsak eninde sonunda kesinlikle bir asteroitin Dünya’ya çarpacağını da biliyorum. Bu yüzden bir şeyler yapma gereği hissediyorum.” dedi.

NASA şu anda OSIRIS-Rex uzay aracının 2018'de geldiği Asteroit Bennu üzerinde çalışıyor.

OSIRIS-Rex uzay araçları, 500 metre uzunluğunda uzay kayası hakkında bilgi topluyor.

NASA, dünyadaki tüm ülkeleri silme potansiyeline sahip olan asteroitin, önümüzdeki 120 yıl içinde gezegenimizi vurabileceğinden korkuyor.











