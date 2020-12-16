Bilim Kurulu aşı çalışmalarını görüşmek için toplandı
Corona virüs Bilim Kurulu, saat 17:30’da aşı çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.
16 Aralık 2020, Çarşamba 17:41 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Corona virüs Bilim Kurulu, saat 17:30'da aşı çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.
Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor.
Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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