Bilim Kurulu aşı çalışmalarını görüşmek için toplandı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Corona virüs Bilim Kurulu, saat 17:30'da aşı çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor.

Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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