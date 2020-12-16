Türkiye Bilim Kurulu aşı çalışmalarını görüşmek için toplandı

Bilim Kurulu aşı çalışmalarını görüşmek için toplandı

Türkiye

Bilim Kurulu aşı çalışmalarını görüşmek için toplandı

Corona virüs Bilim Kurulu, saat 17:30’da aşı çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

16 Aralık 2020, Çarşamba 17:41 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Corona virüs Bilim Kurulu, saat 17:30'da aşı çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

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Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor.

Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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