Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanıyor. Toplantıda son günlerdeki vaka artışı da masadaki en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de Youtube üzerinden açıklama yapacak.

AŞILAMADA SON DURUM

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 68 milyon 802 bin 441'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 27 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 989 bin 95, ikinci doz aşı sayısı 24 milyon 571 bin 159 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 68 milyon 802 bin 441'e yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 703 bin 644, Ankara'da 5 milyon 532 bin 384, İzmir'de ise 4 milyon 631 bin 450 doz aşı yapıldı.