Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Yasaklar gelebilir

Bilim Kurulu toplantısında yasakların tekrardan getirilip getirilmeyeceği de masaya yatırılacak. Vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması sonrası uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanması talebinde bulundu. Bilim Kurulu'nun bu tavsiyeyi de tartışıp karara bağlaması bekleniyor.

Alınabilecek yeni önlemleri gözden geçirmek gerekecek

Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da vaka artışın beklentilerinin üzerinde olduğunu söyleyerek, alınan gevşeme kararlarının yeniden gözden geçirilebileceğini ifade etmişti.Önümüzdeki 2-3 gün daha Türkiye'deki rakamların yukarı doğru artması durumunda yeni kararlar alınabileceğini belirten Kara, "Ona göre önlemleri veya alınabilecek yeni kararları gözden geçirmek gerekecek. Mutlak ve mutlak bireysel olarak önlemler almamız lazım. Bu rakamlar çok yüksek." ifadelerini kullanmıştı.

Vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı günlük corona virüs bilgilendirme tablosuna göre, son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, bin 15 kişi iyileşti, 1467 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

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