Türkiye Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak

Türkiye

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı öğrenildi

06 Ekim 2021, Çarşamba 10:59 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17:00'de toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacaktır.

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Kovid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 269 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,23, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,34 olarak gerçekleşti.

"AŞILARIMIZI OLMALI VE KURALLARA UYMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız.

Yarın, ister dışarıda, ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız."

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