Bilim Kurulu bugün toplanıyor, yeni kararlar bekleniyor
Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla bugün toplanacak. Gözler Bilim Kurulu'nun tavsiye niteliği taşıyan kararlarına çevrildi.
03 Şubat 2021, Çarşamba 10:17 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün video konferans yöntemiyle Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısına katılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada toplantının 17.00'de başlayacağı belirtildi. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Koronavirüs salgınında atılacak adımların konuşulması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun kararları tavsiye niteliği taşıyor. Türkiye'de dün akşam açıklanan rakamlara göre Covid-19'da vaka sayısı 2.5 milyona yaklaşırken, can kaybı 26 bin 237 oldu.