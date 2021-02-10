Bilim Kurulu bugün 17.00’de toplandı. Saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması yapması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun gündeminde aşı çalışmaları ve pandemide son gelişmeler olacak. Mutasyonlu virüs riski de masaya yatırılacak konular arasında. Kısıtlamalarla ilgili alınacak tavsiye kararları ise herkes tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak" bilgisini vermişti.

Ayrıca Bakan Koca, "Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı" ifadelerine yer verdi. Tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulunan Koca, "Uzayan kısıtlama sürelerinin toplum hayatında yol açtığı güçlüklere rağmen, elde ettiğimiz bu fırsatı yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sıkı uyabilmemizle mümkündür." açıklamasını yapmıştı.

Gözler 'yeni tedbirler'e çevrildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüsün görüldüğü kişi sayısının daha önce açıklanan 128 vakanın çok üstüne çıktığını açıklamıştı. Koca ayrıca, pandeminin seyrine göre kısıtlamaların il il kaldırılıp yine seyre göre il il getirilebileceğini söylemişti. Bu bakış açılarının hepsinin bugün yapılacak toplantıda masada olacağı belirtiliyor. Mutasyonlu virüsün ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Rehberi güncellenmiş, 2 madde daha eklenmişti. Gözler bu gelişme sonrası 'Yeni tedbirler'e çevrildi. Toplantı sonrası yeni tedbir tavsiyelerinde bulunulup, bulunulmayacağı merakla bekleniyor.

Kısıtlamaların ne zaman esnetileceği konusunun da toplantıda gündeme gelmesi beklenirken, şehir şehir değerlendirmeler yapılarak bazı kısıtlamalarda esnemelerin olabileceğine dair bir tavsiye kararı çıkabilir.

Hasta sayısında artış var

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, toplantılarda son dönemlerde büyük şehirlerin yoğun bakımlarında COVID-19 hastasının çok azaldığı ancak son bir haftadır, hasta sayısında artış görüldüğü saptaması yapıldı.

İngiltere varyasyonunun yanı sıra, Türkiye’deki virüsün kendi mutasyonu konusunda da araştırmalar yapıldığı öğrenildi. Mutasyonun Türkiye’deki salgını arttırdığına dair henüz veri olmadığını söyleyen uzmanlar... Testlerin pozitiflik oranının halen yüzde 5’lerde olduğunu ifade etti. Mutasyonların vakaları etkileyip etkilemediğinin ise 4 hafta sonra görülebileceği belirtiliyor.

3. dalga

Toplantılarda, aşıların mutasyonlu virüse etkisi de sık sık değerlendirme konusu yapılıyor. Türkiye’nin kullandığı Sinovac aşısının inaktif olması nedeniyle mutasyonlara karşı etkili olduğu söyleniyor.

Uzmanlar, pandemide üçüncü dalgadan söz edebilmek için de 15-20 bin vaka sayısının yeniden görülmesi gerektiğini belirterek, “Virüs tamamen yeni bir özellik kazanarak, mutantla başka bir şeye evrilirse, işte o zaman bambaşka bir süreç başlayabilir” diyor.

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