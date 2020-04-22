Türkiye Bilim Kurulu ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı

Bilim Kurulu ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı

Türkiye

Bilim Kurulu ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu ramazan ayında alınması gereken tedbirler rehberi yayınladı.

22 Nisan 2020, Çarşamba 16:19 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu'nun rehberindeki uyarılar şöyle:

Sağlıklı insanlar istedikleri taktirde bu Ramazan boyunca önceki yıllarda olduğu gibi oruç tutabilirler. Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü ve/veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermelidir. Oruç tutmanın COVID-19 enfeksiyonu riskini artırdığı ile ilgili yapılmış çalışma yoktur. COVID-19 hastaları da diğer hastalıklarda olduğu gibi hekimlerine danışmalıdır.

İbadetler sırasında kullanılan seccade, tesbih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi ve herkesin kendisine ait malzemeyi kullanması gerekmektedir. Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az 1 metre aralıkla durulmalıdır.

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