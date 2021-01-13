Koronavirüse karşı aşılama hazırlıkları son sürat devam ediyor. Çin’den getirilen 3 milyon doz aşı, uygulanacakları adreslere özel TIR’larla nakledildi. Hastanelerde aşı odaları hazırlandı, 3’er kişilik ekipler oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da aşılamaların yarın ya da cuma günü başlayacağını duyurdu.

Koronavirüs Bilim Kurulu da saat 18:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu'nun gündeminde aşı ile ilgili gelişmeler var.

Korona aşısı randevu sistemi erişime açıldı

Öte yandan, koronavirüs aşısının randevu sistemi MHRS (Merkezi Hasta Randevu Sistemi) üzerinden alınmaya başlandı. Hastalar e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını öğrenebilecek ve aşı hakları varsa randevu oluşturabilecekler.

İlk aşılama öncelikli gruplara

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Çin'den satın alınan Sinovac marka koronavirüs aşılarının yarın ya da cuma günü uygulanmaya başlanacağını açıklamıştı.



