Bilim Kurulu toplanıyor! Açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Bilim Kurulu'nun toplanmasının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan aşı çağrısı yaparak, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" dedi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 16 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 94 bin 176 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 271 oldu. Bir günde toplam 463 bin 241 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 104 bin 409 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,86 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,79 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 476 bin 572 ’e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı” dedi.





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