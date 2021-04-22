Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler alınacak kararlarda
Vaka sayılarının alınan önlemlere karşılık düşüş göstermemesinin ardından gözler alınması beklenen yeni tedbirlere çevrildi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Bilim Kurulu üyelerinin bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacağı bildirildi.
22 Nisan 2021, Perşembe 08:55 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15:00’te video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacaktır' ifadelerine yer verildi.