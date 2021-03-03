Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.

Bakan Koca, en geç mayıs ayı sonuna kadar 52,5 milyon kişinin hedeflendiğini söylemişti.

Bu kapsamda atılacak adımların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

1-2 MART KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Sağlık Bakanlığı kovid-19 tablosunu günlük olarak güncel verilerle açıklıyor. Kritik tabloda; vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısının yanı sıra test oranları yer alıyor. Korona aşısı ile pandemide önemli bir noktaya geliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık koronavirüs önlemlerine uyulması konusunda ikazlarını sürdürüyor. İşte, günlük korona tablosu...

2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Korona salgınında büyük öneme sahip olan tabloda birçok önemli veri bulunuyor. Vaka sayısının normalleşme sürecinde il bazında kritik hale gelmesi sonrası tablolar da vatandaşın gündeminden düşmüyor. 2 Mart koronavirüs tablosunda 11.837 yeni vaka bulunurken 68 kişi de hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU 1 MART

Yayımlanan son korona tablosunda 24 saat içinde; 130.536 test yapıldı, 9.891 yeni vaka tespit edildi, 645 hasta sayısına ulaşıldı, 5.947 hasta iyileşti, 69 kişi de yaşamını yitirdi.







