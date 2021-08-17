Bilim Kurulu toplantılarında koronavirüs vaka sayıları, aşılama uygulamaları ve Türkiye’de görülen varyantlar ele alınacak. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla aşı yaşı 15 yaşa düşerken kronik hastalığı bulunan 12 yaş ve üzeri çocuklara da aşı hakkı tanınmıştı. Okulların açılmasına kısa süre kala alınan bu kararın yüz yüze eğitim konusunda etkisi olacağı düşünülüyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman hangi gün yapılacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN HANGİ GÜN YAPILACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bilim Kurulu toplantıları genellikle çarşamba veya perşembe günleri gerçekleşiyor. Bu nedenle Bilim Kurulunun 17- 20 Ağustos tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

BİLİM KURULU ÜYESİ TURAN’DAN AŞI YAŞI AÇIKLAMASI

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turan, Bilim Kurulu'nun gündeminde aşı yaşının okulların açılması öncesinde daha da aşağı çekilmesi konusunun, olduğunu söylemişti. Prof. Dr. Turan DHA'ya yaptığı açıklamada, dünyada aşı trendine bakıldığında pek çok ülkede aşı trendinde aşı yaşını 15 hatta 12 yaşa kadar indiren ülkeler olduğunu, Türkiye’de de aşı yaşını ilk etapta 15 yaşa kadar indirip, 12-15 yaş arasında da yüksek riskli hastalık sahibi, hastalığı olan çocuklar için aşılama konusunun konuşulduğunu kaydetti. Bu konuda yakın zamanda net bir karar alınacağını belirten Prof. Dr. Turan, hedeflerinin okulların açılmasından önce olması yönünde olduğunun altını çizdi. Turan “Öncelikle okullar açılmadan bu işi yapmak, çocukların yeterli immünizasyonunu sağlamak için düşünülmekte. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var" ifadelerini kullanmıştı.