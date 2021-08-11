Bilim Kurulu toplantısında bu hafta hızla devam eden aşılama çalışmalarında ulaşılan son sayıların masa olması beklenirken, Kurban Bayramı sonrası artan vaka sayıları ve ülkemizde de görülen Delta varyantı konusunun da ele alınması bekleniyor. Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı ve kararların ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken, beklenen açıklama Sağlık Bakanlığı’ndan geldi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulunun saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacağı bildirildi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıklamada, Bakan Koca'nın, toplantının ardından saat 18.00'da basın açıklaması yapacağı kaydedildi.

BAKAN KOCA'NIN GEÇEN HAFTAKİ AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Mevcut durum bayram tatilindeki bulaşmaların artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır. Salgın, hayatın inkar edilemez bir gerçekliğidir. Salgın gündemine alışılmış olsa bile salgına karşı verilecek mücadele basite indirgenemez. Riske karşı gerekli tedbirleri almak, içten içe korktuğu halde hastalık yokmuş gibi davranmaktan daha kolaydır. Zor kazandığımız iyi alışkanlıklarımıza geri dönmeliyiz. Unutmayın, kalabalıklar yine riskli, maske yine gereklidir."

Koca, 18 yaş ve üstü nüfus için yapılan aşılama takvimine sadık kalındığını belirterek, ilk doz aşısını yaptıranların oranının yüzde 66'nın üzerinde olduğuna dikkati çekti.

İlk doz oranının, tedarikte yaşanan zorluk aşılır aşılmaz hızla bu düzeylere ulaşmasının toplumun aşı kararlılığının kanıtı olduğunu ifade eden Koca, "Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık, kararsızlığa, karşıtlığa elverişli bir konu değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez." uyarısında bulundu.