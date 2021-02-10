Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Çok zor dönemleri vatandaşlarımızın dikkati ve sağlık çalışanlarımızın üstün gayretiyle başarıyla geride bıraktık. Salgının insan sağlığı etkisi yanında çok daha zorlayıcı bir yönü daha var: Hayatımızı planlamamıza engel oluyor.

Hayatın her alanında öngörülebilir bir plan yapmamıza imkan tanımayan bir mücadele dönemindeyiz. Sizlere öngörülebilir bir gelecek sunmak için aşı programını titizlikle ele alıyoruz. Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak.

Bu grubun aşılanmasıyla daha önce ışığı gördüğümüz tünelin ucuna doğru ilerliyoruz. Pazartesiden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir.

Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir. Esnafımızın, öğretmenimizin, sağlık çalışanımızın önünü görebileceği, karamsarlıktan uzak bir geleceğe adım adım ilerliyoruz. Tedbirlere bazılarımız uyarak başarımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımızın uyumudur.

Bugün itibariyle 2 milyon 800 bine aşkın vatandaşımızın ilk doz aşılaması tamamlandı. Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılamasına başlıyoruz.

Yarından itibaren 70 yaş üzeri Cuma gününden itibaren 60 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak üzere sisteme tanımlanacak. Hafta sonundan itibaren vali il emniyet müdürü, kaymakam, belediye başkanlarını aşı olmaya davet ediyorum.

Ülkemiz 15 milyon doz aşıyı temin etti, toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarımızı tamamladık. Bugün en önde giden yerli aşı adayımız için faz2 insan deneyi gönüllüleri aşılanmaya başlandı.

Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir. Çok yakında daha normal şartlarda yaşayacağız.

Virüs mutasyona uğramış olsa da tedbirler aynı. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların hafifletilmesi en önemli gündemimiz.

Var olan tedbirlerin devamı öneri olarak düşünülüyor.

Bugün Bilim Kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte Şehir Hastanemizde ikinci doz aşımızı birlikte yaptırdık. 14 günlük gelen partinin analizleri tamamlandı. O nedenle 70 ve cuma günü 65 yaş üzeri olmak üzere takvimi genişletmiş olduk. Bundan sonraki dönemde 65 yaşa kadar vatandaşımızı sağlık kuruluşlarımızda aşılamaya davet ediyorum.

Önümüzdeki süreçte giderek aşılama tedarikiyle birlikte takvimi de genişleteceğiz. Bu dönemde daha önce 50 milyon doz aşı için sözleşme yapılmıştı. 50 + 50 milyon talebimiz şeklindeydi. 100 milyon doz aşının sözleşmesinin imzalandığını söyleyebilirim.



