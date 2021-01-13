Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Güvenlik testleri tamamlandı, aşı güvenli. Devlet büyüklerimiz aşılanması örnek teşkil edecek. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız. Yarından itibaren sağlık çalışanları aşılanacak. Ben ve corona virüs olmamış bilim kurulu üyeleri aşılanacak.

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