Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.
13 Ocak 2021, Çarşamba 18:52 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Güvenlik testleri tamamlandı, aşı güvenli. Devlet büyüklerimiz aşılanması örnek teşkil edecek. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız. Yarından itibaren sağlık çalışanları aşılanacak. Ben ve corona virüs olmamış bilim kurulu üyeleri aşılanacak.