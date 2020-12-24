Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bilim Kurulu Toplantımızın ardından COVID-19 ile ilgili son gelişmelere ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor.
24 Aralık 2020, Perşembe 19:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- "(Kovid-19 aşısı) Zorunlu yapılmasından yana değiliz. Vatandaşımızı ikna edebilirsek herkesin bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum."
- (BioNTech aşısı) Üretimle ilgili bir sorun olduğunda sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk.
- (Yerli aşı çalışmaları) 5 tane ilave aşının faz safhasına, insan çalışma safhasına geldiğinin, bunlardan 3 tanesinin inaktif aşı olduğunu söylemiştim.
- Aile sağlık merkezleri, kamu üniversite hastanelerimiz hatta özel hastanelerimiz kullanılmış olacağız. Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyon aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’nin her yerinde yapabileceğiz.
- İngiltere’dekine benzer bir mutasyona rastlamadık ama genom analizi yaparak bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün.
- Pazartesi günü itibarıyla Türkiye’de aşıların olacağını söyledim. Özellikle Bilim Kurulumuz geniş bir çalışma yaptı, bir strateji hazırlandı. 4 aşamalı stratejiydi. İlk planda sağlık çalışanları olmak üzere yapılmıştı.
- İlk planda sağlık çalışanlarından başlamak üzere daha kısa bir zaman diliminde Ocak, Şubat, Mart gibi en geç Nisan olmak üzere yaygın üçüncü aşamada olan kişileri aşılamayı hedefliyoruz.
- Sıkı tedbirler sonucunda, İstanbul’da vaka sayasında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı.
- Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız.
- Son günlerde İngiltere gibi ülkeler, kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır.
- (Çin’den gelecek aşı) Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor.
- Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz.
- Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız.
- Günlük vaka sayılarında, Gaziantep’te yüzde 66, Tekirdağ, Bursa ve İzmir’de yüzde 60, Ankara ve Samsun’da yüzde 55, Trabzon ve Adana yüzde 50, Diyarbakır ve Hatay yüzde 48, Kayseri ve Kocaeli yüzde 45 düşüşler sağlandı. İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş sağlanırken, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı.
- Bilim Kurulu Üyesi Ünal: (Ara rapor sonuçlarına göre) Toplam aşı etkinliği yüzde 91.25 olarak hesaplanmıştır.
- Huzurlarınızda bir kez daha inaktif aşı tercih ettiğimizi izah etmek istiyorum. İnaktif aşı bilinen en kadim aşı yöntemidir. En basit ifadeyle virüs uygun ortamlarda çoğaldıktan sonra öldürülerek onu tanıması için vücuda enjekte edilmesidir.
- Çin makamları da Türkiye’ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. İnancımız bize her darlıktan sonra bir genişlik olduğunu söylüyor.
- Aşıda Faz-3 çalışmaları başarıyla sürüyor. Aşının etkili olduğundan eminiz. Çin’den aşı pazar gecesi yola çıkıyor. Çin aşısının etkililiği yüzde 91,25.
- Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal: "Çin SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül’de ülkemizde başlatıldı. 900’dan fazla çalışmaya alınan kişinin güvenlik datası incelenip ikinci kısımda vatandaşlarımıza yapmaya başladık, o da 18 Kasım tarihidir."
- Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, "Plasebo kolunda olan 26 vakanın 6’sı ciddi vaka olarak tedavi edildi. Buna karşılık aşı kolunda olan 3 kişi, 3’ü de sağlık personeli, bunların hiçbirinde bırakın hastaneye yatışı, bir vakada hafif bir burun akıntısı haricinde hiçbir semptom olmadı. En sık gözüken yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı."
- İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika için bir kısıtlama söz konusu. Şu an yeni bir kısıtlamayı düşünmüyoruz.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1342143612935671808?s=20