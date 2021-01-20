Türkiye Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapılacak

Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapılacak

Türkiye

Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de toplanacak. Bakan Koca'nın başkanlık edeceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

20 Ocak 2021, Çarşamba 09:22 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.

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Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum: 

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 761 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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