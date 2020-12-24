Türkiye Bilim Kurulu toplantısının gündeminde neler var? Çin'den sipariş edilen aşı ne zaman gelecek?
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Bilim Kurulu toplantısının gündeminde neler var? Çin'den sipariş edilen aşı ne zaman gelecek?

Türkiye

Bilim Kurulu toplantısının gündeminde neler var? Çin'den sipariş edilen aşı ne zaman gelecek?

Açıklanan ilk programa göre dün yapılması planlanan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı bugüne ertelenmişti. Kurulun gündemindeki maddeleri CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun açıkladı.

24 Aralık 2020, Perşembe 11:48 Son Güncelleme:
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CNN TÜRK muhabiri Gülşen Coşkun, Bilim Kurulu toplantısını konuları hakkında yaptığı açıklamada, "Gündemde öncelikle mutasyon tartışmaları olacak. Tüm dünya aslında bunu konuşuyor virüse ilişkin olarak. Türkiye'de son durum ne? Mutasyon ile ilgili olarak bundan sonra nasıl bir süreç izlenecek? Neler takip ediliyor? Öncelikle bu bu konu etraflıca Bilim Kurulu'nun masasında olacak.

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Gözümüz kulağımız yapılacak açıklamalarda olacak. Tabi o açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eğer saatte bir değişiklik olmazsa 19.00'da yapacak.

Hemen kısaca bir hatırlatalım... İngiltere'de bu mutasyon haberleri çıktıktan sonra hemen bazı önlemler alınmıştı. 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlar askıya alınmıştı. İlk tedbir bu olmuştu. Bir taraftan da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Koordinasyonu'nda da bazı konular üzerinde çalışılıyor. O bazı konular dediğim de aslında mutasyon konusu. Türkiye'de bu durumda son durum ne? Bu genel müdürlükte bu konuyu konuşuyor. Bilim Kurulu'nun masasına da bugün yapılan araştırmalar, son durum, sunumlar gerçekleştirilecek. Bu konu etraflıca görüşülecek. Sonrasında da açıklamayı göreceğiz" dedi.

Çin'den sipariş edilen aşılar ne zaman gelecek?

Çin'den sipariş edilen aşılar hakkında açıklama yapan Coşkun, "Bunun dışında gözümüz kulağımız aşı sürecinde. Aslında aşıların geçtiğimiz hafta gelmesi bekleniyordu. Henüz hala Türkiye'ye gelmedi. İşte bugün artık Türkiye'ye aşılar ne zaman gelecek? Bu tarihin de netleşmesi beklentiler arasında. Bakan Fahrettin Koca'nın bunu da açıklamasını bekliyoruz. Aşılar gelecek peki ne olacak? Aslında şöyle; süreç netleştirilmiş durumda. Daha önce de Bilim Kurulu Üyeleri aşı üzerinde bazı toplantılar yapmıştı. Aşı öncelikle kimlere yapılacak, geldikten ve yapıldıktan sonra takibi nasıl olacak? Bu detaylar belli aslında.

Kısaca hatırlatalım... Önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanacak bu aşılar. Ne zaman başlayacak, ne zaman gelecek ve sonra ne zaman aşılama başlayacak işte bugün bu detayların da açıklanması bekleniyor" ifadelerini kullandı.


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