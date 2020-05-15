Corona virüsle mücadelede Kontrollü Sosyal Hayat evresinde oluşan “rehavet” görüntülerine karşı Bilim Kurulu üyelerinden uyarı geldi. Kurul’un halk sağlığı alanında uzman üyesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yaptığı değerlendirmede, Almanya, İtalya başta olmak üzere Avrupa’nın Türkiye’den önce salgına yakalandığını, aldığı önlemlerle Türkiye’nin bu süreci geciktirdiğini hatırlattı.

Almanya’nın pandemi sürecinde Türkiye gibi filyasyondaki başarısı, sağlık alt yapısı ile salgını kontrol altına aldığını belirten Öztürk, "Almanya’da corona virüs bulaşma kat sayısı 0,6’ya kadar düşmüştü. Önlemler hafifledi bulaşma kat sayısı 1.18 oldu. 1’in üzerine çıkması virüsün yayılmaya devam etmesi demektir. Benzer durum Güney Kore ve Japonya’da da oldu" dedi.

Vatandaşların havaların ısınmasıyla bir an önce normalleşmeye geçme isteğinin arttığını ifade eden Öztürk, vatandaşlardan özellikle AVM konusunda daha temkinli davranmalarını istedi. AVM önlerinde yaşanan sosyal mesafeden uzak görüntülerin, Türkiye’de azalmakta olan bulaşma katsayısını artırabileceğini belirten Öztürk, "AVM’ye gerekmedikçe gitmeyin. Gerekliyse, örneğin yazlık ayakkabıya ihtiyacın var. Gidip onu alacak şekilde nokta atışı gidilmeli. Alışveriş süresi bir maske kullanım miadı kadar olmalı. Maskenin ortalama 2 saat, bilemedin 3 saatlik bir ömrü var. Bunu geçmeyecek şekilde prensip edinilmeli" diye konuştu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı’na da işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

Evde kalma bayramda da geçerli. Salgını atlatıyoruz, sonuna geliyoruz ama bayram için erken. Hani ‘yüzdük yüzdük kuyruğuna getirdik’ derler. Bunun için önmüzdeki bir ayı belki 2 ayı kontrollü geçirmeliyiz.

Normalleşmenin devam edebileceği kurallar

Gazi Üniversistesi Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan da, normalleşme adımlarının vatandaş düşünülerek atıldığını belirterek "Bu bir açık çek. Kullanmamıza bağlı. Maskeyi takıp, kurallara uyarsak bu normalleşme artarak devam edebilir. Ama kurallara uymazsak o zaman kısıtlamalara dönülür. Ne kadar az vaka çıkarsa onlara da serbestlik getirmiş olacağız. Maske ile sosyal mesafeye dikkat ederek yaşamaya alışmamız lazım. Bulaşı ne kadar azaltırsak normale kavuşmamız o kadar kolay olacak. Bu sene pek çok şeyin sınavını geçiriyoruz. Hem sağlık hem sosyal açıdan. Bayramda öpüşmeyeceğiz, uzaktan selamlaşacağız. Sabredelim inşallah kurban bayramında daha yakın olalım. Bu bayram da bizim için sınav" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Levent Yamanel de Türkiye’nin artık yeni normalleri olduğunu belirtti. Yamanel, şunları söyledi:

Yeni normalde mutlaka uymamız gereken dört kuralımız var. Kalabalık oluşturmamak, sosyal mesafeyi korumak, maske takmak ve hijyene uymak. Bu dört kuralı eksiksiz yerine getirmemiz lazım ki tekrardan pik görmeyelim. Yeniden ölüm sayıları artmasın. Bunun için de maksimum bu önlemlere dikkat etmemiz lazım. Eğer etmezsek, vakalarımız yeniden artar. Özellikle bayramda çok dikkatli olmamız lazım. Bu dört kurala bayram süresince mutlaka uymamız lazım.neye yapabilmek için bu sene bayramlaşma yapmamamız lazım.

Milliyet







