Türkiye Bilim Kurulu üyesi Çelik’in corona virüs test sonucunu açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Çelik’in corona virüs test sonucunu açıkladı

Türkiye

Bilim Kurulu üyesi Çelik’in corona virüs test sonucunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, sosyal medyada, corona virüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı. Çelik, "Yaptırdığım koronavirüs testi negatif çıktı" dedi.

12 Nisan 2020, Pazar 04:14 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona virüs testinin pozitif çıktığıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yaptı.

Yapılan paylaşımların asılsız olduğunu belirten Bilim Kurulu üyesi Çelik, "Bu iddialar kesinlikle doğru değil. Ben görevimin başındayım. Yaptırdığım test negatif çıktı. Özel kalemimde görevli E.K.’da şüpheli konum olunca tedavisinden sonra evinde 14 gün karantina uygulandı. Bu virüs herkes de çıkabilir.

Dışarıdan bu virüsü alan şüpheli personeller olabiliyor ama şu an bu doğru bir paylaşım değil. Zaten hastanemiz pandemi hastanesi. Böyle bir durum olsa bunu hiç kimse gizlemez. Şu an biz koronavirüs hastalarının sağlıklarına kavuşmaları, personelimizin ve vatandaşların bu virüsten korunması amacıyla mücadele veriyoruz" dedi.

DHA

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