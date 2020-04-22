Çin'den gelen şoke edici fotoğrafların nedenini Bilim Kurulu üyesi Hasan Tezer açıkladı.

Çin’in Vuhan kentinde koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve 2 ay tedavinin ardından hastalığı yenen Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in ten renginin değiştiği görüldü. Şaşkına dönen Çinli uzmanların söz konusu doktorların ten renginin değişmesini ise virüsün karaciğerde hasar oluşturmasına bağlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Corona virüsün ortaya çıktığı Vuhan’da, Corona virüslü hastaları tedavi eden Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in büyük değişime uğradığına ilişkin haber geldi. Sözkonusu iki doktorun 18 Ocak’ta kornavirüse yakalandığı ve iki ay süren yoğun tedavinin ardından iyileştiği belirtilirken, Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in ​daha sonra ten renklerinin değiştiği gözlemlendi.

Çinli uzmanlar iki doktordaki ten rengi değişimini virüsün karaciğere hasar vermesine bağlıyor.





"Karaciğerim tedavi sırasında hasar aldı"

Virüse yakalanan ve daha sonra tedavi edilen Dr. Hu Weifeng, yaşadığı değişimi Çin medyasına anlattı. Dr. Hu Weifeng yaptığı açıklamada, “Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum” ifadelerini kullandı.









Sağlık Bakanlığı corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Çin'de corona virüs tedavisi gören 2 doktorun ten renginin değişmesiyle ilgili, "Corona virüs yoğun bakıma girdiğinizde tüm sisteminizi etkileyebiliyor. Bu bağlamda belki de o kişilerin karaciğer fonksiyonuna eklendiği için safra birikimine bağlı cilt renklerinde değişiklik olmuş olabilir" dedi.

Vuhan'da 2 Çinli doktorun cildinin ciddi corona virüs enfeksiyonlarından kaynaklanan karaciğer hasarından sonra önemli ölçüde koyu renge bürünmesine ilişkin Prof. Dr. Tezer, "Corona virüs sonuç itibarıyla öncelikle yoğun bakıma girdiğinizde tüm sisteminizi etkileyebiliyor. Bu durumda da kalp, böbrek gibi tüm sisteminize etki edebiliyor. Bu bağlamda belki de o kişilerin karaciğer fonksiyonuna eklendiği için safra birikimine bağlı cilt renklerinde değişiklik olmuş olabilir" diye konuştu.

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