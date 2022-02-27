Türkiye Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Covid'i hafif geçirenlerde de kalıcı sorunlar gelişiyor

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Covid'i hafif geçirenlerde de kalıcı sorunlar gelişiyor

Türkiye

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Covid'i hafif geçirenlerde de kalıcı sorunlar gelişiyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron geçirenlerde nefes darlığı gibi solunum sıkıntılarının kendini gösterdiğini belirterek "Hafif geçirenlerde bile bazen uzun süren, kalıcı sorunlar gelişebiliyor" dedi.

27 Şubat 2022, Pazar 10:14 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgın ile ilgili son durumu değerlendirdi. 


Salgında tablonun değiştiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü "Tablo baya değişti. Genel itibarıyla baktığımızda artık nezle, soğuk algınlığı gibi çok hafif burun akıntısı, hapşırma, boğazda hafif bir kaşıntı yanma, bazen hafif bir ateş olabiliyor; 1-2 gün o da çok fazla değil. Ağrılar olabiliyor, çok önemli bir sorun yok. Ama böyle yatak döşek ağır hastalık, nefes darlığı çok yok. Unutmamak lazım; genelde hasta 4'üncü, 5’inci günü itibarıyla ya iyileşiyor ya da ağırlaşacaksa hemen sinyaller ortaya çıkıyor. Nefes darlığı gibi solunum sıkıntı durumları kendini gösteriyor. Genelde ilk 3-4 güne aldanmamak lazım. 'Hafif geçiyor, sorun yok iyiyim, atlatacağım' gibi düşünüyorsunuz ama belli olmayabiliyor. 5'inci, 6'ncı gün işler, kontrolden çıkabiliyor. Dikkatli olmak lazım" diye konuştu.

'OMİCRON İLE İLGİLİ NET BİR ŞEY SÖYLEMEM'

Covid-19'un ardından bazı kalıcı hastalıkların ortaya çıktığını fakat Omicron sonrası için henüz net bir şey söylemenin erken olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü "Çünkü 'Post Covid' dediğimiz, Covid sonrası dediğimiz dönem, genelde 3 aydan sonra başlayan durumu temsil ediyor. Omicron geçirenler için henüz daha böyle bir döneme yeni yeni giriyoruz. Dolayısıyla Omicron ile ilgili net bir şey söyleyemem. Covid durumu, bundan sonrasının en büyük sorunudur. Bunu unutmamak lazım. Akut dönemini bir şekilde atlatıyoruz, geçiyor. Ama bunun uzun vadeli sağlık sistemi üzerindeki yükü çok büyük olacak. Hala 2 yıl, 6 ay önce Covid geçirmiş ve Covid'den dolayı hasarlanmış akciğer, kalp ve böbrekle uğraşıyoruz. Covid sonrası şeker hastası olanlar var. Covid sonrası böbrek yetmezliği var, en sık gördüğümüz akciğer yetersizliği olanlar var. Bunların bazıları hala oksijen ile bağımlı olarak tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda olanlar, bu şekilde hayata devam etmek zorunda kalanlar var. Gerçekten bu da çok büyük bir sorun oluşturuyor."

'EN GÜZELİ DİKKATLİ OLMAK'

Omicron geçirenlerde nefes darlığı gibi solunum sıkıntılarının kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Özlü, "İnsanlar akut dönemi atlatıp iyiye geçtikleri için mutlu oluyorlar, 'İyi oldum' diye şükrediyorlar. Hafif geçirenlerde bile bazen uzun süren, kalıcı sorunlar gelişebiliyor. Hastalığı ağır geçirmese bile hastaneye yatmasa, ayakta geçirse de kalıcı sorunlar olabiliyor. Onun için en güzeli; hiç hasta olmamak, dikkatli olmak" ifadelerini kullandı.

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