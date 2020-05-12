Bilim Kurulu üyesi: Farkında olmayan 400 bin hasta var

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, Twitter’daki paylaşımında, “Ülkemizde virüsü bulaştırabilecek, ancak kendisinde virüs bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor” dedi.

AVM’lerin açılması ve bazı ‘normalleşme’ adımlarını değerlendiren Ceyhan şöyle devam etti:

“Bir araya toplanmaların arttığı bu günlerde en azından virüsü bulaştırma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şoförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine, belirti olmasa bile test yapılması ve bulunanlara izolasyon yararlı olur.”

Covid-19 önlemleri nedeniyle kapalı olan AVM’ler ve berber/kuaför dükkanları dün itibariyle açılmaya başlamış, bazı AVM’ler önünde uzun kuyruklar oluştuğu görülmüştü.