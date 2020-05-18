Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, corona virüs ile ilgili yeni bir araştırmanın sonucunu duyurdu.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yapılan bir araştırmanın sonucunda 25 derece üzerinde hava sıcaklığının corona virüs salgınındaki bulaşmada azalma sağladığını ve virüsün aktivitesinin düştüğünü söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kara, Harvard ve MIT araştırmacılarının, 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının coronav virüs bulaşında azalma sağladığı sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Kara, şu ifadelere yer verdi:

“Yeni bir çalışma; Harvard ve MIT'den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor.”

“Aktivitesi düşüyor"

Sosyal medyada vatandaşların sorularını da yanıtlayan Prof. Kara; “25 - 26 derecenin üzerinde aktivitesi düşüyor ve ayrıca her bir derece ilave %3.1 avantaj getiriyor, bunlar yine de ciddi avantajlar” ifadelerini kullandı.



