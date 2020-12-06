Türkiye Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Aşılar ülkemize 11 Aralık'tan sonra gelmeye başlayacak

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Aşılar ülkemize 11 Aralık'tan sonra gelmeye başlayacak

Türkiye

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Aşılar ülkemize 11 Aralık'tan sonra gelmeye başlayacak

Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, 'Aşılar ülkemize 11 Aralık’tan itibaren gelmeye başlayacak. Ama bu aşı geldikten sonra elbette ki hemen uygulanmayacak.' dedi.

06 Aralık 2020, Pazar 12:39 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, 'Bizim için aşının menşei değil etkinliği ve güvenilirliği önemlidir. Odaklanmamız gereken nokta burası olmalıdır' dedi. Kayıpmaz, 'Aşılar ülkemize 11 Aralık’tan itibaren gelmeye başlayacak. Ama bu aşı geldikten sonra elbette ki hemen uygulanmayacak. İlk aşılar geldikten sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda (TİTCK) bu aşıların ülkemiz standartlarını karşılayıp karşılamadığı test edilecek. Ondan sonrasında eğer ülkemiz standartlarına uygunluk saptanırsa aşıya bu kurumumuz erken kullanım onayı verecek. O kullanım onayının ardından aşılama başlayacak. Yaklaşık olarak da bu 2 hafta sürecek bir süreç' ifadelerini kullandı.

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Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, ithal edilen Covid-19 aşıları hakkında başlatılan karalama kampanyası ve spekülasyonların gerçekten uzak olduğunu ve halkın bu insanlara değil bilim insanları ve Sağlık Bakanlığının açıklamalarına riayet etmesi gerektiğini söyledi.

Kayıpmaz, ithal edilen aşıların ülkeye girdikten sonra ilk olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda test edileceğini ve eğer uygunluk görülürse erken kullanım onayı verileceğini söyledi. Bu test işleminin yaklaşık 2 hafta sürdüğünü vurgulayan Kayıpmaz, aşılar eğer onay alırsa aşılama işleminin risk gruplarına göre 4 aşamada gerçekleştirileceğini kaydetti.

“Aşılar yaklaşık 2 hafta boyunca TİTCK tarafından test edilecek"

Aşıların bu tarz pandemileri bir anda bitirecek sihirli bir değnek olmadığını ve salgının son bulması için belirli bir oranın üzerinde aşılamanın tamamlanması gerektiğini belirten Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Aşı bu salgını sihirli değnek gibi bir anda bitirmeyecek. Biz aşı olduktan sonra da bir müddet daha maskemize, fiziki mesafeye, kalabalıklardan kaçınmaya ve zaten her zaman için de temel temizlik kurallarına dikkat etmek durumundayız. Aşılar ülkemize 11 Aralık’tan itibaren gelmeye başlayacak. Ama bu aşı geldikten sonra elbette ki hemen uygulanmayacak. İlk aşılar geldikten sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda (TİTCK) bu aşıların ülkemiz standartlarını karşılayıp karşılamadığı test edilecek. Ondan sonrasında eğer ülkemiz standartlarına uygunluk saptanırsa aşıya bu kurumumuz erken kullanım onayı verecek. O kullanım onayının ardından aşılama başlayacak. Yaklaşık olarak da bu 2 hafta sürecek bir süreç” ifadelerini kullandı.

“Bizim için aşının menşei değil etkinliği ve güvenilirliği önemlidir"

İthal edilen Covid-19 aşıları hakkında sosyal medyada desteksiz açıklamalar yapıldığını, halkın bu paylaşımları değil, Sağlık Bakanlığının açıklamalarını dikkate alması gerektiğini vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, “Ülkemizde, Bilim Kurulumuzda yıllarını aşıya vermiş kıymetli bilim insanlarımız var. Lütfen halkımız bu öğretim üyelerine kulak versin. Sağlık Bakanlığımızın yapacağı açıklamalara itibar etsin. Onun dışında aşı ile ilgili sosyal medyada yürütülen karalama kampanyalarına, çeşitli spekülasyonlara kulak asmasın. Bizim bu hastalıktan kurtuluşumuz aşı ile mümkündür. Buna inansınlar. Bizim için aşının menşei değil etkinliği ve güvenilirliği önemlidir. Odaklanmamız gereken nokta burası olmalıdır” şeklinde konuştu.

“Aşı 4 aşamada ve riskli gruplara göre yapılacaktır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 50 milyon doz sipariş edildiğini duyurduğu aşıların yapılacak TİTCK testleri sonrasında onay alması halinde 4 aşamada gerçekleşeceğini söyleyen Kayıpmaz, “Aşı 4 aşamada ve riskli gruplara göre yapılacaktır. Riskli gruplarda da en öncelikli olanlar 65 yaş üzerindeki büyüklerimiz, hastalarla devamlı temas halinde olan sağlık çalışanlarımız, engelli ve yaşlı bakımevlerinde kalan insanlarımızdır. İkinci grupta yüksek riskli meslek grupları ve 50 yaş ve üstü bir ek hastalığı olan kişiler aşılanacaktır. Burada meslek gruplarını kamu güvenliği mensupları, polisimiz, askerimiz, jandarmamız, yargı mensupları, telekomünikasyon sektörü, gıda sektörü çalışanları, bunun haricinde öğretmenlerimizi mutlaka saymamız gerekiyor. Bununla ilgili detaylı açıklamalar da yapılacaktır. Üçüncü grupta 50 yaş altı olup bir kronik hastalığı olan ve daha sonra açıklanacak diğer riskli meslek grupları aşılanacaktır. En son ise kalan tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedeflenmektedir. Aşılama işlemi aşama aşama, yerli aşımız gelene kadar ithal aşılar ile ve ümit ediyorum ki daha sonrasında yerli aşılarımız ile devam edecektir” diye konuştu.

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