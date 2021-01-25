Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Yeme içme sektöründe normalleşme için erken" uyarısı yaptı. Son kararı Cumhurbaşkanlığı kabinesinin vereceğini vurgulayan Kayıpmaz, kişisel kanaatinin restoran, kafe gibi yerlerin açılması için bir süre daha beklenilmesi yönünde olduğunu söyledi.

Yeme içme sektörünün maskelerin inmek zorunda olduğu için riskli bir alan olduğunu belirten Kayıpmaz, "En azından Şubat ayını bekleyerek geçirmekte fayda var" dedi. Mutasyon tehlikesinin kapıda olduğunu hatırlattı.

Kayıpmaz, normale dönüş aşamasında kapasitenin belli bir miktarına kadar müşterinin alınmasına izin verilebileceğini, kapıda HES kodu uygulamasının zorunlu hale getirilebileceğini de söyledi. Kayıpmaz, "Bizim de arzumuz bunun en kısa zamanda olması ama kış ayları tehlikeli bir dönem. Biraz daha gözleme ihtiyaç var. Bu da bir aydan biraz daha fazla zaman istiyor. Mart ayında bunların gündeme gelmesi yerinde olacaktır" diye konuştu.







