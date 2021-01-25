Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, restoran ve kafelerin açılması için tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, restoran ve kafelerin açılması için tarih verdi

Türkiye

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, restoran ve kafelerin açılması için tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, restoran - kafe gibi işletmelerin şubat ayı sonrasında hastalık seyrine bakılarak açılmasının salgın güvenliği açısından daha uygun olduğunu söyledi.

25 Ocak 2021, Pazartesi 13:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Yeme içme sektöründe normalleşme için erken" uyarısı yaptı. Son kararı Cumhurbaşkanlığı kabinesinin vereceğini vurgulayan Kayıpmaz, kişisel kanaatinin restoran, kafe gibi yerlerin açılması için bir süre daha beklenilmesi yönünde olduğunu söyledi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yeme içme sektörünün maskelerin inmek zorunda olduğu için riskli bir alan olduğunu belirten Kayıpmaz, "En azından Şubat ayını bekleyerek geçirmekte fayda var" dedi. Mutasyon tehlikesinin kapıda olduğunu hatırlattı.

Kayıpmaz, normale dönüş aşamasında kapasitenin belli bir miktarına kadar müşterinin alınmasına izin verilebileceğini, kapıda HES kodu uygulamasının zorunlu hale getirilebileceğini de söyledi. Kayıpmaz, "Bizim de arzumuz bunun en kısa zamanda olması ama kış ayları tehlikeli bir dönem. Biraz daha gözleme ihtiyaç var. Bu da bir aydan biraz daha fazla zaman istiyor. Mart ayında bunların gündeme gelmesi yerinde olacaktır" diye konuştu.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde80 yaş üzeri vatandaşlar koronavirüs aşısı olmaya bugün başlıyorOtelin 8. katından düşerek ölen genç kızın daha önce polise gittiği ortaya çıktı



Yazarlarımızdan
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Hakan Çelik
Rekorda Türkiye etkisi
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Akılsız dost
Rauf Tamer
Şirin Sever
Beni niye bıraktın anne?
Şirin Sever
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Murat Çelik
Sözde müttefik söylemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kamplaşmanın dışında kalabilmek...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Otelin 8. katından düşerek ölen genç kızın daha önce polise gittiği ortaya çıktı